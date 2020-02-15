Hercai'de Ege Kökenli gitti Ferzan Hekimoğlu geldi

Miran ile Reyyan'ın aşkını anlatan Hercai dizisinde, Ege Kökenli'nin konuk oyuncu olarak gelip Miran'ın eski sevgilisi 'Dennis' karakterini canlandıracağı kesinleşmişti.

Son anda diziden çıkan Kökenli'nin yerine yeni isim hemen bulundu. Dennis karakterini, Ferzan Hekimoğlu canlandıracak.

Kökenli'nin ise neden diziden ayrıldığı henüz bilinmiyor. Herzan Hekimoğlu'nun çekimlerine hemen başlandı.

ulusal.com.tr