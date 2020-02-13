Hercai'ye Ege Kökenli sürprizi

Mia Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği başrollerinde Ebru Şahin, Akın Akınözü, Ayda Aksel, Ahmet Tansu Taşanlar gibi ünlü isimlerin yer aldığı reyting rekortmeni Hercai dizisinin kadrosuna Ege Kökenli'de dahil oldu.

Her cuma yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan ve izleyicilerden tam not alan diziye yeni katılan Kökenli'nin ne rolde oynayacağı henüz bilinmiyor.

Kökenli daha önce Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol almış ve kısa süre önce sevgilisi Lior Ahituv ile nişanlanması gündemden düşmemişti.

ulusal.com.tr