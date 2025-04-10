Hudutsuz Sevda 59.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Hudutsuz Sevda 59.Bölüm canlı izle

Fikret’in İdris’i vurması her şeyi altüst ederken, Halil İbrahim onu saklamak için büyük bir risk alır. Zeynep, ağabeyinin içinde bulunduğu çıkmazla mücadele ederken, Didem’in gerçekleri öğrenme çabası Halil İbrahim için yeni bir tehdit haline gelir. 

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hudutsuz Sevda 59.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Hudutsuz Sevda 59.Bölüm canlı izle
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Öte yandan, Kemal cephesinde Fikret’e karşı kurulan plan giderek netleşirken, Esma ve Zeynep alınan kararlar arasında sıkışıp kalır. Mecnun’un müdahalesi ise tüm dengeleri değiştirecek bir gelişmenin habercisidir. 

Fikret saklanmaya devam edebilecek mi? Hudutsuz Sevda’da hesaplaşmalar derinleşiyor, sırlar gün yüzüne çıkıyor!

Hudutsuz Sevda 59. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de NOW’da!

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https://www.nowtv.com.tr/canli-yayin

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