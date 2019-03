Hürriyet gazetesinde yaşanan yaprak dökümüne bir yenisi daha eklendi. Gazetenin Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel, kurumla yollarını ayırdığını duyurdu. Bir veda mesajı yayınlayan Çamlıbel'in 'gerçeği söyleme' vurgusu dikkat çekti

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel, görevini bıraktı. Sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden gazeteden ayrıldığını duyuran Çamlıbel şunları kaydetti:



“Hürriyet'e ve Washington Temsilciliği görevine kendi arzumla veda ettim. Yayın Yönetmenim Vahap Munyar'a gösterdiği anlayış için teşekkür ederim. Meslektaşlarıma ve her koşulda haberine sahip çıkan okura selamla, bir de üstat Orwell'e... Çünkü gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir.”



Çamlıbel, kurumun Demirören'e devrinden sonra düzenlenen veda kokteylinin fotoğrafını sosyal medyadan “Vedalarımız başlarken….kalbim sizinle" mesajıyla paylaşınca “ayrıldı” yorumları yapılmıştı. Çamlıbel o dönem istifa etmediğini belirterek şunu kaydetmişti: “Washington’da olduğum için Vuslat Hanım’ın vedasına katılamadım, buradan bir selam göndermek istedim. Bunca yıl beraber çalıştığımız patronumuza içten bir ‘hoşçakal’ demek en doğal hakkımızdır. Şu an için görevimin başındayım.”



ERCANLAR: ÖZGÜRLÜĞÜME MÜDAHALE



Hürriyet gazetesi ve CNN Türk televizyonunun Doğan Yayın Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından, ayrılık haberleri arka arkaya gelmişti. Yaklaşık bir yıldır yaşanan yaprak dökümünde son olarak deneyimli spor muhabiri Ahmet Ercanlar istifa etmişti. Ercanlar istifası için “9 yılı aşkın Hürriyet’te görev yaptım. Bu süreçte bana verdiği her şey için Hürriyet ailesine teşekkür ederim. Ancak son zamanlarda özgürlüğüme müdahale edildiğini hissettim ve bağlarım kopmaya başladı” ifadelerini kullanmıştı.



