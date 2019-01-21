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Hürriyet'te kimler işten çıkarıldı?

Doğan Grubu’na ait gazete ve televizyonların Demirören ailesinin eline geçmesinin ardından başlayan tensikatlara bir yenisi daha eklendi.

Hürriyet'te kimler işten çıkarıldı?

Doğan Grubu’na ait gazete ve televizyonların Demirören ailesinin eline geçmesinin ardından başlayan tenkisatlara bir yenisi daha eklendi.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; tenkisat bugün kurumun internet dünyasındaki amiral gemisi Hürriyet.com.tr’yi vurdu.

Daha önce de küçülmeye gidilen Hürriyet.com.tr’de ikinci dalgada yine çok sayıda isim işini kaybetti.

Hürriyet.com.tr’den gönderilenlere ilişkin gelen ilk isim listesi şu şekilde:
Timuçin Eriç (Spor Müdürü)
Ozan Öztürk (Spor Editörü)
Hakan Alkan (Gündem Editörü)
Nur Tütüncü (Video Editörü)
Sebla Koçan (Metin Yazarı ve Video Editörü)
Songül Dalgıç Bilgili (Gündem Editörü)  

Önümüzdeki günlerde listeye yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor...

Etiketler; #hürriyet
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