Hürriyet Gazetesi Ekonomi yazarı Uğur Gürses gazetedeki görevinden ayrıldığını açıkladı. Hürriyet Gazetesinin Demirören Grubu'na geçmesinin ardından aralıksız süren ayrılıklar devam ediyor. Son ayrılık haberi Uğur Gürses'ten geldi. Gürses “Hürriyet yolculuğuma son noktayı koydum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, okurlarıma teşekkür ediyorum” diyerek gazeteden ayrıldığını duyurdu..



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1963 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.Çalışma hayatına 1986 yılında T.C. Merkez Bankası’nda başladı. Döviz kuru politikası, portföy yönetimi, döviz rezerv yönetimi ve açık piyasa işlemleri konularında çalıştı.1994 yılında özel kesime geçti; 2000 Eylül ayına kadar ticari bankalarda üst kademe yöneticilik yaptı.Bankacılığı bırakarak 2000-2005 arasında CNN TÜRK televizyonunda ekonomi yorumculuğu ve ekonomi haber yöneticiliği yaptı.Yorumculuğu 2012 yılında SKYTÜRK360 televizyonunda sürdürdü.1999 yılında Yeni Yüzyıl gazetesinde başladığım günlük ekonomi ve finans yazılarına, daha sonra Yeni Binyıl gazetesinde devam etti.2001 yılından beri de yazılarını Radikal gazetesinde sürdürdü. 2014 Nisan ayından itibaren Hürriyet’te yazmaya başladı.. Zaman zaman ise konuşmacılık yapıyor.