İkimizin Yerine 525. yeni bölümde neler olacak? 14 Şubat Cuma İkimizin Yerine 525. bölüm fragmanı izle...

Her gün Kanal 7'de 16.10'da izleyicilerle buluşan İkimizin Yerine dizisinde bugün; Akiraj, doktorun karısını kaçırmıştır. Ve karşılığında Anandi ile Nimboli'yi ister. Anandi, yarına çıkamayacaklarını düşündükçe Nimboli'ye gerçek annesi olduğunu söylemeye karar verir. Akiraj ise tüm kötü ordusuyla onları beklemektedir.

İKİMİZİN YERİNE 525. BÖLÜM İZLE



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