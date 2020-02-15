İkimizin Yerine 527. yeni bölümde neler olacak? 16 Şubat Pazar İkimizin Yerine 527. bölüm fragmanı izle...

Her gün Kanal 7'de 16.10'da izleyicilerle buluşan İkimizin Yerine dizisiizleyiciler tarafından beğeni ile izlenilmeye devam ediyor.

İkimizin Yerine dizisinin 16 Şubat Pazar günü yayınlanacak olan bölümünde; Akiraj'ın ölümü ile rahat bir nefes alan bütün aile Shivam'a doğum günü partisi düzenler. Buna çok mutlu olan Shivam'ın mutluluğu, doğum gününe Nimboli'de katılınca sona erer. Doğum gününde olay çıkaran Shivam, Nimboli'nin aslında Nandini olduğundan habersiz, Nandini'nin unutulduğuna sitem eder. Artık gerçekler Shivam'a söylenecek mi? Magla daha ne kadar Shivam'ı doldurmaya devam edecek?

Anandi ise iki çocuğunun kardeş olduğundan habersiz yaşamasına üzülür... Bu Anandi'nin gerçekleri söylemesine sebep olacak mı?

İKİMİZİN YERİNE 527. BÖLÜM İZLE



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