İkimizin Yerine 528. yeni bölümde neler olacak? 17 Şubat Pazartesi İkimizin Yerine 528. bölüm fragmanı izle...

Her gün Kanal 7'de 16.10'da izleyicilerle buluşan İkimizin Yerine dizisiizleyiciler tarafından beğeni ile izlenilmeye devam ediyor.

İkimizin Yerine dizisinin 17 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümünde; Herkesin Akiraj'ı öldü bilmesi, Akiraj'ın işlerini kolaylaştırır. Sakallarını keserek artık bambaşka bir insan olan Akiraj, intikam için tekrar harekete geçecektir. Fakat karısı ve oğlu onun için yastadır.

Magla eve geri döner. Anandi ile baş başa kalan Nimboli'nin davranışları değişir. Yemek yemeyi bile kabul etmeyen Nimboli, Anandi'ye büyük hakaretler de eder. Bu durum Anandi'nin kalbini çok kırar.

İKİMİZİN YERİNE 528. BÖLÜM İZLE



ulusal.com.tr