Bilkent Üniversitesi mezunu olan ve Fransa'da doktora yapan bir çocuk annesi Duygu Sarı Ak, katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' programında ilk soruda yanlış cevap vererek elendi. İlk soruda elenen Ak, ekran başında izleyenleri ve Murat Yıldırım'ı şoke etti.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programı sık sık sorulan sorularla ve yarışmacıların cevaplarıyla gündeme geliyor.



Yarışmanın son yayınlanan bölümünde Bilkent Üniversitesi Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu ve aynı zamanda Fransa'da doktora yaptığını ifade eden Duygu Sarı Ak'ın ilk soruya yanlış cevap vererek elenmesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.



Verdiği yanlış cevapla elenen yarışmacı izleyenleri ve yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım'ı şoke etti.



Bir çocuk annesi olan Duygu Sarı Ak, "Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusuna "Uzay istasyonu" cevabını vererek ilk soruda yarışmaya veda etti.

