İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiası: 3 kişine gözaltı

İstanbul'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İş İnsanı İnan Kıraç’ın İstanbul’da özel bir hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da özel bir hastanede mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç’ın Perşembe akşamı kaçırıldığı iddia edilmişti. İddiaya göre Kıraç, dışardan gelen kişilerle temas kurdu, ardından kendi rızasıyla otomobile binip hastaneden çıkış yaptı. Ancak hastane yönetiminin kesin talimatlara rağmen bu çıkışı ünlü iş insanının vasilerine bildirmediği öğrenildi.

Bu gelişmelerden sonra savcılığın açtığı soruşturmada araç sürücüsü B.C ve olayda rol alan K.İ ile A.Ş gözaltına alındı. 3 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. Kıraç’ın bir süre şehir içinde dolaştırıldığı ve daha sonra mevcut ikametine bırakıldığı öğrenildi. Kıraç’ın evde vasilere teslim edildiği anlaşıldı.

3 ŞÜPHELİ BAKIRKÖY ADLİYESİ’NE SEVK EDİLDİ

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığını iddia ederek Emine Alangoya ile olan evliliğinin iptali için dava açmıştı. Adli Tıp Kurumu raporu, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin bulunmadığını ve vasi atanması gerektiğini belirlemiş mahkeme de geçici olarak iki avukatı vasi tayin etmişti. Evliliğin iptali davasının ilk duruşmasında, vasilik davasının sonucunun beklenilmesine karar verilmişti