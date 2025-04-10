İnci Taneleri 39.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İnci Taneleri 39.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle
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Azem, Ferda’yı görme umuduyla gittiği okuldan eski bir öğrencisiyle karşılaşarak döner. Dilber, verdikleri mecburi moladan sonra yeniden sahneye çıkmaya hazırlanırken Piraye, Ayça’yı görmeye gelen eski eşi nedeniyle huzursuz olmuştur. Cihan, Semi’nin gerçeklerini öğrendikçe ondan tamamen kopar ve Elif’le yeniden yakınlaşmaya başlar. Mahallede tarafların daha da keskinleşmesi Cihan ve ekibi için yeni tehlikelerin başlangıcı gibidir. Azem bir şekilde Ferda ile iletişim kurmayı başarır. Ama Ferda’nın hayata tutunması için Azem tek başına bir çare olamayacaktır.

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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