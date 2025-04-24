İnci Taneleri 41.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle

Ferda’nın akrabası olarak son seçeneği olan Azem’in test sonuçları uyumlu çıkmaz. Zahir kardeşinin ölümünden Dilber’i sorumlu tutar. Kader yeniden Dilber ile oğlu arasına çok güçlü bir engel sokmuştur. Dilber, hayatının değişebileceğine olan inancını iyice yitirmiş haldedir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İnci Taneleri 41.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle
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Piraye, Ayça ile babasının arasındaki ilişkiyi düzeltmeye ikna olmuşken yaşadığı hayal kırıklığı ile bu yolun aslında en başından kapalı olduğuyla yeniden yüzleşir. Azem bir yandan yaşamın engelleri ile mücadele ederken diğer yandan da romanını yazmaya devam ediyordur. Herkes bir şekilde yaşam mücadelesi içinde yolunu ararken; Azem en beklemediği anda yaşamına giren oğlu Ferda ile bambaşka kapıların eşiğine gelmek üzeredir.

“İnci Taneleri” yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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