İnci Taneleri 44.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” perşembe akşamı sezon finaliyle ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İnci Taneleri 44.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle
Yayınlanma:

Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.

“İnci Taneleri” sezon finaliyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat!Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat!Ekonomi
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalarEkonomi
dizi izle
Günün Manşetleri
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat
Çiğli'den Ankara'ya yürüdüler
Diyanet raporunda dikkat çeken ifade
Uzmanlardan peş peşe uyarılar
Zelenski'den Erdoğan'la görüşmenin ardından ilk açıklama!
Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği olayın perde arkası ortaya çıktı
Güneydoğu’da kuraklık alarmı
Pezeşkiyan'dan Trump'a sert çıkış
MSB'den terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilk ilişkin açıklama
7,5 milyarlık vurgun: Jandarmadan 18 ilde dev operasyon!
Çok Okunanlar
300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar 300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu: 32 günde en çok kazandıran bankalar
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Konya'da şiddetli deprem! Ankara ve çevre iller de sallandı Konya'da şiddetli deprem! Ankara ve çevre iller de sallandı
Uzmanlardan peş peşe uyarılar Uzmanlardan peş peşe uyarılar