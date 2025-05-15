İnci Taneleri 44.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle
Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” perşembe akşamı sezon finaliyle ekrana geliyor. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;
Yayınlanma:
Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.
“İnci Taneleri” sezon finaliyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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