İnci Taneleri 45. bölüm izle KANAL D | İnci Taneleri son bölüm tek parça full HD dizi izle

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni sezonuyla ekrana dönüyor. 45. bölümde Azem’in ortadan kaybolmasıyla gerilim yükselirken, herkes aynı sorunun cevabını arıyor: Azem nerede?

İnci Taneleri 45. bölüm

Azem, mutlu bir aile yemeği öncesinde aniden ortadan kaybolur. Hiçbir iz bırakmadan kaybolması ailesini ve yakın çevresini endişeye sürükler. Kısa sürede herkes onu bulmak için harekete geçer.

İnci Taneleri 45. bölüm

HER YERDE AZEM ARANIYOR

Azem’in kaybolmasının ardından İstanbul’un birçok noktasında arama çalışmaları başlar. Şehrin farklı bölgelerinde görüldüğüne dair ihbarlar gelir.
“Galata’da gördüm”,
“Beşiktaş’ta karşıma çıktı”,
“İstiklal’de kalabalığın arasındaydı”
şeklindeki iddialar kafa karışıklığını artırır.

İnci Taneleri 45. bölüm

CİHAN VE AİLE ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Dilber, Cihan, Kasım ve Nergis panik içinde Azem’i aramaya devam eder. Özellikle Cihan için durum daha da ağırdır. Çünkü onun için artık tek bir hedef vardır: Babasını bulmak.

İnci Taneleri 45. bölüm

Bu sırada Ferda’nın durumu giderek ağırlaşır. Hayatta kalabilmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Ancak yaşananlar nedeniyle herkesin dikkati Azem’in kayboluşuna odaklanır.

İnci Taneleri 45. bölüm

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON İZLE

İnci Taneleri 45. bölüm

