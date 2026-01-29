İnci Taneleri 45. bölüm izle KANAL D | İnci Taneleri son bölüm tek parça full HD dizi izle
Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri yeni sezonuyla ekrana dönüyor. 45. bölümde Azem’in ortadan kaybolmasıyla gerilim yükselirken, herkes aynı sorunun cevabını arıyor: Azem nerede?
Azem, mutlu bir aile yemeği öncesinde aniden ortadan kaybolur. Hiçbir iz bırakmadan kaybolması ailesini ve yakın çevresini endişeye sürükler. Kısa sürede herkes onu bulmak için harekete geçer.
HER YERDE AZEM ARANIYOR
Azem’in kaybolmasının ardından İstanbul’un birçok noktasında arama çalışmaları başlar. Şehrin farklı bölgelerinde görüldüğüne dair ihbarlar gelir.
“Galata’da gördüm”,
“Beşiktaş’ta karşıma çıktı”,
“İstiklal’de kalabalığın arasındaydı”
şeklindeki iddialar kafa karışıklığını artırır.
CİHAN VE AİLE ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR
Dilber, Cihan, Kasım ve Nergis panik içinde Azem’i aramaya devam eder. Özellikle Cihan için durum daha da ağırdır. Çünkü onun için artık tek bir hedef vardır: Babasını bulmak.
Bu sırada Ferda’nın durumu giderek ağırlaşır. Hayatta kalabilmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Ancak yaşananlar nedeniyle herkesin dikkati Azem’in kayboluşuna odaklanır.
