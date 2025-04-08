Instagram, 16 yaş altı kullanıcılar için kısıtlamalar getirdi!

Buna göre, 16 yaş altı kullanıcılar artık ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacak. Ayrıca, özel mesajlarda yer alan "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini de kapatamayacaklar.

Teen Accounts (Genç Hesapları) Uygulaması Genişletiliyor

Meta, geçtiğimiz yıl tanıttığı "Teen Accounts" (Genç Hesapları) özelliğinin kapsamını genişleteceğini açıkladı. Bu yeniliklerin, önümüzdeki birkaç ay içinde önce ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği belirtildi. Ayrıca, bu özellik Facebook ve Messenger platformlarına da entegre edilecek.

Instagram, Eylül 2024’te, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını daha güvenli hale getirmek amacıyla “Teen Accounts” uygulamasını duyurmuştu. Bu uygulama, gençlerin güvenliğini artırmaya yönelik bir dizi yeni tedbir ve kısıtlama sunuyor.