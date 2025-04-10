Instagram’dan genç hesaplara yeni güvenlik önlemleri: Ebeveyn onayı zorunlu

Bu yenilik, platformun çocukları çevrimiçi risklerden koruma amacıyla aldığı önlemler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili merak edilen soruları Dijital Kültür Uzmanı Profesör Doktor Tunay Kamer, Ulusal Kanal’daki programda yanıtladı.

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram'daki Genç Hesaplar (Teen Account) özelliğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Eylül 2024’te duyurulan Teen Account uygulamasıyla, platform 13 ile 16 yaş arasındaki çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler yapacağını belirtmişti. Bu doğrultuda, 16 yaş altı kullanıcılar ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapamayacak.

Ebeveyn Onayı Gerekecek

Teen Account kullanıcılarının aileleri, platformda bazı kısıtlamalar getirebilecek. Örneğin, ailelerin onayı olmadan çocuklar canlı yayın yapamayacak ve özel mesajlaşma özelliğini kullanamayacaklar. Bu düzenleme, çocukların sosyal medya platformlarında daha güvenli bir deneyim yaşamalarını hedefliyor.

Dijital Kültür Uzmanı Görüşlerini Paylaştı

Dijital Kültür Uzmanı Profesör Doktor Tunay Kamer, bu düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirtti. Kamer, Ulusal Kanal’daki yayında, çocukların dijital ortamlarda savunmasız olabileceklerini ve bu nedenle ülkelerin sosyal medya kullanımına dair düzenlemeler getirmesinin önemine değindi. Ayrıca, sosyal medya platformlarıyla işbirliği içinde yapılan hukuki düzenlemelerin de gerektiğini ifade etti.

Teen Accounts Özelliği Denemeye Girecek

Instagram, bu Teen Account özelliğini ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde denemeye başlayacak. Türkiye’de de benzer düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Tunay Kamer, Türkiye'deki düzenlemelerle Instagram'ın aldığı kararlar arasında paralellikler olduğunu vurguladı.

Çocukları Dijital Tehditlerden Koruma Adımı

Artık, 16 yaş altı kullanıcılar, ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapamayacak. Ayrıca, şüpheli ve müstehcen içerikler otomatik olarak bulanıklaştırılacak. Bu sayede, çocuklar çevrimiçi risklerden bir nebze olsun korunmuş olacak. Ancak, Profesör Tunay Kamer, bu tür düzenlemelerin daha somut adımlar atılması gerektiğini, aile onayına dayanarak yapılan düzenlemelerin yeterli olmayabileceğini ifade etti.