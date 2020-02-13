İrfan ile Eda kaçıyor! Babil 5. bölüm fragmanı izle... Babil'de neler oldu?

Babil'in yayınlanan 4. bölümünde; İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli oluyor.

Kudret, İlay'dan intikamını kardeşinden çıkarmak ister fakat İlay bu duruma daha da sinirlenir. İrfan'ın hakaretleri üzerine Kudret'in hamlesi onu daha da hırslandırır.

Bu sırada Eda, İlay'ı çok kıskanır ve iş için yapılan organizasyona katılmaya karar verir. Giyecek elbise bulamayınca bir mağazadan kıyafet çalar fakat yakalanır. Ve kurtarıcısı Egemen olur. İlay ise Eda'yı organizasyonda görünce kıskançlığına engel olamaz. İrfan'ın ise tek amacı parayı toplayıp oğlunu ameliyat ettirmektir. İrfan ile Egemen'in konuşmasını duyan İrfan'ın eski öğrencisi ise Babil'e zorla katılır.

BABİL 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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