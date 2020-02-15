İrfan paçasını kurtaramadı! Babil 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 5. bölümde neler oldu? Babil 5. bölüm izle...

Dün akşam 5. bölümü ile ekranlara gelen Babil dizisinde parayı, oğlu için, hayatı boyunca asla yapmam dediği şeyleri yaparak bulan İrfan, Eda'yı ve oğlunu alıp kaçmak istiyor. Fakat İrfan'ın yakasına Süleyman'dan başka yapışan pek çok insan olduğunu fark edemiyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Babil dizisinin 5. bölümünü izlemek için 'puhutv' adlı ücretsiz platformdan dizinin tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz.

Babil'in dün akşam yayınlanan 5. bölümünde; İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor; bir kere daha Süleyman’ın kapısında. Ama bu da yetmiyor. Eda, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkıyor.

İrfan, Deniz’i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Bu defa ona kim engel olmaya çalışacak? En yakınındakiler İlay ve Egemen mi yoksa gittikçe yakına sokulan Ayşe mi?

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