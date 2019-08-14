Gazeteci İsmail Küçükkaya, Bodrum Havalimanı'nda felaketin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Küçükkaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir helikopterin bindiği tarifeli yolcu uçağına az kalsın çarpacağını ifade etti.

Küçükkaya, dün akşam saatlerinde Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldüğünü açıkladı.

Küçükkaya, Twitter hesabında, "Bodrum'da büyük tehlike atlatıldı. İstanbul'a gitmek üzere yolcularını alan 18.40 Dicle isimli uçak tam havalanmak üzereydi ve hızını almışken bir helikopterin inişine denk geldi. Pilot ani refleksle uçağa son anda fren yaptırdı. Yolcular uçaktan indirilip salona alındı" ifadelerini kullandı.



Küçükkkaya'nın açıklaması şöyleİ;

Bodrum’da büyük tehlike atlatıldı. İstanbul’a gitmek üzere yolcularını alan 18.40 Dicle isimli uçak tam havalanmak üzereydi ve hızını almışken bir helikopterin inişine denk geldi. Pilot ani refleksle uçağa son anda fren yaptırdı. Yolcular uçaktan indirilip salona alındı.

Yolcular, havalanmak üzere hızını alan pist başındaki uçağın sın anda fren yapmaması halinde işte bu helikopterle çarpışma ihtimalinden bahsediyorlar. Dicle isimli uçaktan tahliye edilen yolcular ‘kule bunu nasıl farkedemez’ diye tepki gösteriyorlar.

Yolcular, dikkati ve refleksi nedeniyle THY uçağının pilotuna teşekkür ediyorlar.

Dicle uçağı yolcularından Metin Arolat: ‘şuanda hepimiz kaptan pilot sayesinde hayattayız.’

Uçağın motoru soğutulduktan sonra yolcular aynı uçakla 3 saatlik bir rötarın ardından Bodrum’dan İstanbul’a doğru uçacaklar. Yolcular uçaktalar. Geçmişler olsun.





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