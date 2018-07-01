CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Gazeteci gazeteci olsun ama insanlığı da bir kenarda dursun" sözlerine gazeteci İsmail Küçükkaya'dan yanıt geldi

Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a röportaj veren Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi yolladığı mesajı canlı yayında gösteren İsmail Küçükkaya ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Muharrem İnce, İsmail Küçükkaya için "Gazeteci gazeteci olsun ama insanlığı da bir kenarda dursun" dedi.



İsmail Küçükkaya ise Hürriyet gazetesinin gazetecilerin konuyla ilgili görüşlerini derlediği haberini paylaşarak Twitter'dan şunları yazdı:



Arkadaşlar ben ‘konu kapandı’ dedim doğru; doğru ama sürekli linç ediliyorum. Herkes hergün konuşuyor. Beni lime lime doğruyorlar. Elbette ben de söz hakkımı kullanıyorum. Kullanacağım. Kendim bişey demiyorum, gazetecilerin ‘evet bu yapılan gazeteciliktir’ yazılarını aktarıyorum.







ulusal.com.tr