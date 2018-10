İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı'nda 18 yıldır görev yapan deneyimli gazeteci Cengiz Öztürk ayrılık kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Cengiz Öztürk, kendi isteğiyle bu görevinden ayrıldığını açıkladı.



Medyaradar'da yer alan habere göre, 18 yıldır bu görevi yürüten Öztürk ayrılığını çalışma arkadaşlarına gönderdiği mesajla böyle duyurdu:



Sevgili dostlar, Gazeteci arkadaşlarım,



Yaklaşık 18 yıldır, güzellikleri paylaştım sizlerle. Sıkıntılı, üzüntülü, bir o kadar da mutlu ve heyecanlı günler geçirdik. Çok güzel insanlar tanıdım, dostlar edindim, tecrübemi zenginleştirdim ve kim bilir belki birilerine bu anlamda vesile oldum. Eğer o tanıdığım, paylaştığım dostlar ve dostluklar karşılıklı olduğu gibi baki ise ne mutlu bana, kendimi çok şey kazanmış sayarım.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı’nda çalışırken, kendi çapımda taş üstüne taş koymanın zevkini ve huzurunu yaşadım özetle. İyiye ve daima güzele doğru yelken açanların rüzgârına kapıldım. Her şey güzeldi, her şeye rağmen özeldi.



25 yıllık gazetecilik hayatımdan sonra bir başka boyutta tecrübe edindim. Bu benim için büyük ve anlamlı bir kazançtı.



Şimdi kendi isteğimle severek sayarak emek verdiğim Belediyemden ayrılıyorum. Kısmet olursa aynı hedefe yürüyeceğimiz, aynı gelişimin ucundan tutacağımız görevler de karşılaşırız. Ayrılık olarak bakmıyorum buna. Belki somut bir mesafe olacak aramızda, hepsi bu.



Hakkım geçtiyse helal olsun ve siz de üzerimdeki haklarınızı helal edin isterim. Birlikte başardığımız ve başaramasak da denediğimiz, çabaladığımız her şey için müteşekkirim. Sevgi ve selamla....





Cengiz Öztürk kimdir?

1963 Gelibolu doğumlu olan Cengiz Öztürk mesleğe 1977 yılında Milliyet Gazetesi'nde adım attı. Güneş, Hürriyet, Panorama, Star TV, TGRT ve BRT'de çalıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Güncel Yazılar dalında başarı ödülünün sahibi olan Öztürk 2000 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışnanlığı bölümünde görev yapıyordu.