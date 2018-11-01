Dün kapatılacağı duyurulan Vatan gazetesi, yapılan açıklamada 'yarın son baskı' demişti. Ve gazete bugün son baskısına girdi. Gazetenin son baskısında tam sayfa veda mesajı yer aldı. '16 yıl önce başladığımız yolculuğa bugün nokta koyuyoruz' denilirken, gazete okurlarına da teşekkür edildi. İşte Vatan gazetesinin son baskısı

Demirören Medya Grubu, yeniden yapılandırma kapsamında 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan gazetesinin, 1 Kasım 2018 itibarıyla e-gazete ve Milliyet gazetesinin hafta sonu eki olarak okuyucuyla buluşmasına karar verilmişti. Vatan gazetesi Gazetevatan.com'dan dijital hayatına devam edeceği de dün yapılan açıklamada ifade edilmişti.



Vatan gazetesi bugün son baskısına girdi. Gazetenin son baskısında tam sayfa veda mesajı yeraldı.



İşte gazetenin son baskısı ve veda mesajı



"Bu Vatan size minnettar"



'Halktan kopmadan kimseden korkmadan' sloganıyla 16 yıl önce başladığımız yolculuğa bugün nokta koyuyoruz.



Bizi bu habercilik serüveninde yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.



VATAN artık yazılı basında olmayacak ancak genç ve dinamik haberciliği internette gazetevatan.com'da ve haftasonları Milliyet'in eki olarak devam edek.



Saygılarımızla







Ali Arat

ulusal.com.tr