Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'da haftalardır merak edilen "Yamaç'ı kim vurdu" sorusu yanıt bulamadı. İzleyiciler #Çukur etiketi üzerinden dizinin senarist ve yapımcılarına tepki gösterdi. Show TV'ye ait sosyal medya hesabından Çukur'un bu akşamki bölümünün etiketi yayınladı. Yapılan açıklamada, "#çukur'un bu akşamki yeni bölüm etiketi; #evedönüyoruz" denildi

Show TV'de izleyiciyle buluşan Çukur'da haftalardır merak edilen " Yamaç'ı kim vurdu" sorusu yanıt bulamadı.



Dizinin ekrana gelen son bölümünde yoğun bakında olan Yamaç gözlerini açtı. Olayı hatırlamaya çalışan Yamaç, Meke ve Medet'i gördü fakat "kim vurdu" sorusu bu bölümde de yanıt bulmadı.



Haftalardır "Yamaç'ı kim vurdu" sorusuna yanıt arayan izleyiciler sosyal medyadan tepki gösterdi.



ÇUKUR BU AKŞAMKİ ETİKETİ BELLİ OLDU



Show TV'ye ait sosyal medya hesabından Çukur'un bu akşamki bölümünün etiketi yayınladı.



Yapılan açıklamada, "#çukur'un bu akşamki yeni bölüm etiketi; #evedönüyoruz" denildi.



İşte izleyicilerin sosyal medyadan gösterdiği tepkilerden bazıları;

*#Neden aşırı gizem baydı artık. En başa döndü 3 saat dolandı durdu dizinin sonunda yine birbirlerine sıkmış pozisyonuna geldi. #çukur



*Gerçekten ruh hastası mı olalım istiyorsunuz yani nedir bu bölümler #neden #çukur



*YETER #Çukur bir daha mı, ASLA izlemem...



*Bu nedir böyle Allah aşkına kör gözün parmağına..



*İyice turşu yaptınız teşekkürler. #çukur



*İki saatimi geri verin ya gözlerim yandı vallahi #çukur



*Kaç bölümdür kim vurdu yok o yok şu iyice sıktı senaryo tükendi #çukur



*Çukur izlemeyi bıraktımm cidden olmamış :( #neden #çukur



*Berbat ötesi bir bölüm tebrikler #çukur



*#çukur #neden eski tadı vermiyorsun.. uzata uzata bir hal oldu izleyici kaybedeceksiniz biz heyecan seven insanlarız.. strateji seviyorız çok uzun bakışmalar izlemek istesek öğlen kuşağı dizisi izleriz...



*#çukur da yamaç ı kimin vurduğunu #neden göstermiyorsunuz artık yeter



*Senarist her bölüm kaliteyi nasıl düşürebiliriz diye uğraşıyor #çukur



*Atılan tweetleri okumak için izliyorum başka bir espirisi kalmadı #çukur



*Yönetmen bu işin içinden nasıl çıkacak bilmiyorum #neden #cukur



*Veysel, Cumaliyi de Vartoluyu da vur diziyi bitir bizide kurtar artık aq #Çukur



*Sıkıcı bolum olacağını biliyordum ama bu kadarı kastetmemistim #cukur #Neden



*Dizi gün geçtikçe saçmalamaya devam ediyor mal gibi izlemeye devam ediyoruz bundan sonra daha izlemem. #çukur



*Yamacı kim vurdu diye düşünürken kanser olduk #cukur



*Bu çukurun heyecanı meycanı yokkk #Çukur



*Yok canım siz devam edin birbirinizi vurmaya yamacı kim vurdu hiç merak etmiyoruz zaten #çukur



*Gerçekten bomboş bir bölümdü. Saatlerimizi boşa harcıyorsunuz. Sırf hikayenin devamını merak ettiğimiz için izlemek zorunda kalıyoruz ama bu gidişle ondan da vazgeçicez. Bunun farkına varın artık #çukur #Neden @cukurdizi



*Bu dizinin artık heycanı meycanı yok . Senarist kendine gel #çukur



*#çukur Cumali bildiğin artık sıkmaya başladı vartoluyu yedirmeyiz. Yamaç attık iğleş



*#çukur .Senaristler iyice saçmaladı, konu çok yavaş tatsız tuzsuz saçma bi hale geldi..



* Izleyici ile dalga geçmek #neden #cukur sacmaladnz artık sokak kavgası bi gizem bi gizem



* Bak bu Yamaç'ı kim vurduysa çıksın, yoksa ben Müge Anlı 'ya çıkacam #cukur



* Ses kısık izleyince bile anladım o kadar ki heycansız bir bölümdü 'forvet' derdine düşeceğine kendi dizine yoğunlaş senarist bey amca #çukur



*#Neden Cumali karakterini hiiç dolduramadınız, nerde sezonun ilk bölümündeki Cumali, nerde bu...



*Bu bölüm de açıklamadınız, helal olsun. #çukur



*Olmadı beyler baydınız artık #çukur



* Fragmanlarda gördüğümüzden başka bir şey olmayacaksa 3 saatimizi neden çalıyorsunuz #çukur #neden



*Harbi bayıyorsunuz ya matruşka gibi sürekli içinden bişeyler çıkan saçma bi gizem içinde gizem yok kim vurdu yok o kim #Neden #çukur



*#çukur dizinin acilen toparlanıp rayına girmesi lazım zira bu gizemli senaryonun cılkı çıktı



*Bir diziyi. Nasıl mahvederiz. Dersindeyiz. Bugunki. Bölüm. Bomboş. Lütfen yamacı iyileştirin. Kalksın. Daha yamacı kim. Vurdu. Kimse bilmiyo #Neden #Çukur



* #neden bu senaryoyu biz aptalmışız gibi yazdınız? Bu bölümde çok saçmalık vardı #cukur



* Yamaç kim vurduya gitti #çukur



*#neden eski günlerine dönmüyor #çukur senarist bizi deli ediyorsun #neden



*Duvardaki tebessüm ettiren güzel yazılar haricinde berbat bir bölümdü bana göre #Neden #Çukur



*#çukur lütfen final yap artık



* Olmuyor malesef sayın yönetmenim ve senaristim bu iş böle hayal dünyası ile yürümez reyting kurbanı olmaya hazır olun!!! #çukur



* #neden çukur'a kentsel dönüşüm gelmiyo ki final yaparsınız olay kapanır gider bukadar gereksiz seneryolara hiç gerek yok kendine gel #çukur



* Bir senaryo ancak bu kadar kötü olabilirdi #çukur