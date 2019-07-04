İzmir’in yerel gazetelerinden ortak basın açıklaması: Bu yargı paketi yerel medyanın ölüm fermanıdır

İzmir’in yerel gazetelerinin yaptığı ortak basın açıklamasında "Bugün burada ülkemizin dört bir yanından yükselen çığlıklara bir yenisini ekliyoruz. Türkiye’de yerel medya içinde bulunduğu cenderede can vermek üzere." ifadeleri kullanıldı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İzmir’in yerel gazete temsilcilerinin, yargı reformu paketinde yer alan resmi ilanlarla ilgili düzenlemenin doğuracağı sonuçlara ilişkin basın açıklaması yaptı.



Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı, Haber Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kırca, İlkses Gazetesi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Erdal Erek, Ticaret Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemal Tükel, Yeni Bakış Gazetesi Haber Müdürü İsmail İnan, Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Mehmet Güçlü Güler ve 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila'nın katıldığı toplantıda ortak açıklama İzmir Gazeteciler Cemiyeti Misket Dikmen tarafından aktarıldı.



Basın mensupları ve kamuoyu, sosyal medyada oluşturulacak #YerelBasınaSesVer hashtagi altında, yerel basına destek vermeye çağrıldı.



Açıklama şu şekilde:



"#YerelBasınaSesVer



BU YARGI PAKETİ YEREL MEDYANIN ÖLÜM FERMANIDIR.



Bugün burada ülkemizin dört bir yanından yükselen çığlıklara bir yenisini ekliyoruz.



Türkiye’de yerel medya içinde bulunduğu cenderede can vermek üzere.



OIumsuz ekonomik koşullar, varlığını sürdürebilme mücadelesi veren yerel basını nefes alamaz hale getirmiştir.



Baskıdan kağıda, mürekkepten boyaya her üretim kaleminde dövize bağımlı sektörümüzde, gazetelerin yüzlercesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.



Yeni Yargı Paketinde yer alan icra ve iflas ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılması maddesi, özellikle yerel basının bitirilmesi anlamına gelmektedir.



Bunun doğuracağı sonuçlar çok ağır olur.



Çünkü; bugün ülkemizde binin üzerinde yerel gazete, on binlerce meslektaşımıza istihdam sağlamakta, ekonomimize yıllık 2 ila 2.5 milyar lira üzerinde katma değer yaratmaktadır.



Yerel basının bu önemli gelir kaynağının kesilmesi işsizlik demektir, iflas demektir, özgür basının sesinin kısılması demektir.



Kuruluşundan bu yana varlık amacıyla Anadolu basınını güçlendirmek, yükseltmek için çalışan Basın İlan Kurumu da böyle bir düzenleme ile tamamen baltalanmış olur.



Gazetelerin resmi ilan alabilmeleri için belirlenen standartları vardır.



Yerel gazeteler fikir işçisi çalıştırmak zorundadır.



Gazetelerin asgari satış oranlarına sahip olması zorunludur.



Baskı ve içerik standartları vardır.



Doğru ve güvenilir yayıncılık yapmak zorundadır.



Devlete olan mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek zorundadır ve tüm bunlar yılda en az bir kez denetlenmektedir.



Eğer icra ve iflas gibi resmi ilanların yaklaşık yüzde 50’sini kapsayan ilanları ortadan kaldırırsanız ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşayan yerel gazetelerin ne binlerce istihdamı karşılamasını ne de varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayabilirsiniz.



Böyle bir uygulama halkın anayasa ile korunan haber edinme hakkını da engellemiş olacaktır.



Ayrıca yaşanan bilgi kirliliğine, her türlü manipülasyona, yalan habere karşı yerel medya en güvenilir haber kaynağı olmaya devam etmektedir.



Yerel medyanın sesinin yokluğunda kirli bilginin yayılması, sahte ve yalan içeriğin çarptırılarak kullanımı katlanarak artacaktır.



En büyük sorunların başında işsizliğin geldiği sektörümüzde bu düzenleme ile çalışacak gazete de kalmayacaktır.



Bu maddenin o yargı paketinden çıkarılması şarttır.



Yaygın ve yerel medyanın her biriminden yükselen bu çığlığımız umarız duyulur ve yanlıştan dönülür.



Sesimize ses katmak için,



#YerelBasınaSesVer



İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ



EGE TELGRAF GAZETESİ



HABER EKSPRES GAZETESİ



İLKSES GAZETESİ



TİCARET GAZETESİ



YENİ BAKIŞ GAZETESİ



YENİGÜN GAZETESİ



9 EYLÜL GAZETESİ"



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