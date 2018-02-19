Gülse Birsel öncülüğünde Sarp Apak, Hasibe Eren, Şahin Irmak, Çağlar Çorumlu ve birçok oyuncunun yer aldığı Jet Sosyete dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin ilk bölümü hakkında yapılan yorumları bir araya getirdik

Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Enis Arıkan, Emre Taştekin, Ecem Uzun, Derya Karadaş, Deniz Cengiz, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Aslı Bekiroğlu oyuncularının yer aldığı, merakla beklenen Jet Sosyete dizisinin ilk bölümü izleyicilerin beğenisine sunuldu.



Dün gece yayınlanan ilk bölüm ile dizi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.



Peki takipçilerin dizi hakkında düşünceleri neler?



İşte izleyicilerin Jet Sosyete dizisi hakkındaki yorumları:



"Çok kalabalık kadro kimin ne dediği belli değil her kafadan bi ses çıkıyor heyecanla beklerken resmen hüsrana uğradım oyuncu kadrosu ve ev eşyaları göz yoruyor ayrıca oyuncu kıyafetleri de dahil üzgünüm tamamını izleyemedim



Karakterleri tanıdık. Sürükleyici. Takip için şansı hakkediyorsunuz. Bir çoğunuz yıllarını bu işe vermiş ve saygıyı hakkediyorsunuz. Yalnız avrupa yakası ve yalan dünya ile hep kıyaslanacaksınız doğal olarak.



Bütün karakterler karikatür oldu mu boğuyor. Gülse Birsel'in eski dizilerinde denge vardı, doğal karakterler diğerlerini dengeliyordu ve çok çarpıcı oyuncular vardı. Ayşenil Ş.oğlu mesela, neden o şekil dudak boyası, ne gerek var. Bir de onu görümce rolüne yakıştırdım ben



Uzgunum vasatti beklentimin tamamen altindaydi yarida biraktim



avrupa yakasına çok guluyordum..Yalan dunyaya hıç gulemedım..Malesef bu dızıde aynı yalan dunya havası var..Şu yapmacık şivelı karakterlerde ayrı bır olumsuzluk bence.



Bu arada müziği de başarısız buldum. 5 dk. sonra akılda kalmıyor.



Beklentim yuksekti. Umdugumu bulamadım. Ritmi biraz düşük. Tiplemeler fazla karikaturize. Cogu sitcomda ilk nolum umulani vermez. Birkac bölüm şans vermek gerek. Sonuctabhem oyuncu kadrosu hem de Gülse Birselin bir kredisi var. 1 bölümle tukenmez.



Güzeldi Fakat Gülse Birsel’in Diğer Dizilerinin Yanında Biraz Vasat Kalmış,Bu Bölümü Warm Up Sayıyorum,Bence Daha Da Güzelleşecek,Hümeyra’yı Aradı Gözlerim,Mankenlerin Zengin Koca Bulup,Sonradan Görme,Aptala Dönme Vurgusu İşlenmiş,İzleyip Göreceğiz,Başarılar...



Yıldız karakterinin konuşması da, mimikleri de çok abartılı ve itici. Ilayda da öyle. Kardeşi desen çok gereksiz. Bir tek Melike karakterini beğendim. Hem doğal, hem komik olabiliri gösteriyor. Gözlerim Humeyra'yi, Füsun Demirel'i aradı



Çağlar Corumlu ve Derya Karadaş farklı karakterler olup şaşırtsalardı bizi keşke ???? Hasibe Eren tamam farklı; ama o role gitmemiş. Bartu'da neden ısrar ediliyor anlamıyorum. Gündüz karakteri iç bayıyor zaten. Tonguç desen öyle ???? Şahin Irmak çok daha parlak bir rolde olabilirdi



İşlediği konu güzel,verdiği ince mesajları güzel.Bence set ortamı(sokaklar) daha gerçekçi olabilirdi.Bir de bazı oyuncular yapmacık geldi.Örneğin İlayda, Gündüz ve Melike.Karakterler üzerlerinde emanet gibi durmuş. Dizinin sahne ve konu çeşitliliği artırılabilirse daha iyi olur.



Ev eşyaları boğmuş,Ferahlık vermeyen boğucu bir görüntü var Ama yine de jet sosyeteye ihtiyacımız var. Televizyon izlemiyoruz asla! İnternetten, yemek saatleri emeğinizi ailecek izliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz. Daha iyi yapanı varsa çıksın. Başarılar!



Pazar günleri mac günüdür. Üstelik de mac saatine koymuşsunuz. Olmadı ölü doğdu dizi. Cuma ya da Pazartesi oynatin izleyelim.



Çok güzel ,ama önceki dizileri hatırlatan karakterler mevcut (yalan Dünya , Avrupa yakası ). Yinede kaygısız guldurdugunuz için Teşekkürler



emeğinize sağlık ama sanki şimdiye kadar izlediğimiz Gülse Birsel senaryolarının kolajı gibiydi mekanlar ve diyaloglar.. ofis sahnesi, yemek sahneleri, yan komşu sahneleri.. yeni bir şeyler aradı gözümüz ama klasik Gülse Birsel komedisiydi.. ilkinin günahı olmaz derler ama..



Kim ne nasıl eleştirirse eleştirsin sonuçta bir emek var ortada herkezin önce buna saygı göstermesi gerekir"



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