ABD’li oyuncu Johnny Depp, avukatlarından, kendisini iflasa sürükleyen The Management Group’a destek verdikleri iddiasıyla davacı oldu. 54 yaşındaki oyuncu servetinin yağmalandığını iddia etti

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Hollywood yıldızı Johnny Depp, yıllardır çalıştığı avukatlık bürosunun, menajerlik firması The Management Group’la iş birliği yaparak kendisini 40 milyon dolar dolandırdığını iddia etti.



Aktör, avukatlarının ihanet ederek şahsını ‘soyup soğana çevirdiğini’ söyledi ve hukuk bürosuna dava açtı.



Depp, filmlerden sağladığı kazançla kendisine haber verilmeden yüklü miktarda borçların ödendiğini belirtti. Aktör, açtığı davada TMG’nin yaptığı dolandırıcılıktan hukuk bürosunun haberdar olduğunu ama şahsını uyarmadığını bildirdi.



Depp, geçtiğimiz şubatta gelirlerini kötü yönettiği iddiasıyla TMG’a 25 milyon dolarlık tazminat davası açmış, buna karşılık firma, oyuncunun aylık harcamalarının 2 milyon doları aştığını iddia etmişti.



Mahkeme ise aktörün harcamalarının, sözleşme kurallarını ihlal etmediğine hükmetmişti.