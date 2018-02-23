Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi... Duymayan Kalmasın programının haberine göre usta oyuncu Kadir İnanır bir hafta sonra ameliyat olacak

Kadir İnanır kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınmış ve daha sonra da sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.



Bugün, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Usta oyuncu Kadir İnanır bir hafta sonra şah damarından ameliyat olacak.



Kadir İnanır'ın doktoru geçtiğimiz hafta şunları söylemişti:



"Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa da kalktı. Yoğun bakımda tutmamızın nedeni bazı risk faktörleriydi. Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi. Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri vardı ama Kadir Bey’in vücudu iyi cevap verdi. Konuşması ve anlaması gayet normal, her işini kendisi yapabilecek durumda. Risk analizlerini yapıyoruz."



ulusal.com.tr