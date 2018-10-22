FOX TV'de ekranlara gelen Savaşçı dizisinin son bölümünde neler oldu? Savaşçı izleyicilerin en çok merak ettiği konu ise "Kağan Bozok araçtan inebildi mi"? Yüzbaşı Kağan Bozok öldü mü?

FOX TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın son bölümünde neler oldu, Kağan Bozok araçtan çıktı mı sorusu en çok arananlar arasında yerini aldı.



Savaşçı'nın 51. bölümü bu akşam izleyiciyle buluştu. Kopuz Albay Yüzbaşı Kağan Bozok ile ilgili gerçeği öğreniyor. Kurultay’da Bozok örgütü tuzağa düşürüyor. Yörük Haydar, Kopuz Albay’dan Kağan Bozokla ilgili bilgiyi alıyor. Albay Kopuz "ekibimden manyak çıkacağını, hovarda, deli çıkar ama namussuz" çıkmaz diyor ve Kağan Bozok gerçeğini anlatıyor.



Kağan Bozok Albay Kopuz'a binanın altında bomba olduğunu ve etkisiz hale getireceğini söylüyor. Bozok ailesinin tehlikede olduğunu ve Albay Kopuz'dan ailesinin kurtarılmasını söylüyor. Kılıç Timi Kağan Bozok'u evinin önündeki keskin nişancıyı etkisiz hale getiriyor.



Türk Dünyası Kurultayı'ndaki bombayı etkisiz hale getiren Bozok, çantadaki bombayı Leyla'nın adamına yerleştiriyor ve tekrar Leyla'nın yanına dönüyor.



Leyla adamının üzerindeki bombayı farkediyor ve Kağan Bozok'u adama kelepçeliyor ve adamlarıyla beraber arabadan iniyor.



Dizi Kağan Bozok'un içinde olduğu aracın patlamasıyla sona eriyor.



Kağan Bozok araçtan inebildi mi?



Yeni fragman yayınlandığında haberimizde olacak...

