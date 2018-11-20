banner999
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Krize çözüm paneli
Krize çözüm paneli
Dünya Çocuk Hakları Günü
Dünya Çocuk Hakları Günü
Akar ve Fidan Şoygu ile Suriye'yi görüştü
Akar ve Fidan Şoygu ile Suriye'yi görüştü

Kağıt krizi çözümsüz kaldı

Gazeteler kapandı, dergiler boyutunu küçülttü, yayınevleriyse kitaplara zam yaptı. Yazılı basında aylardır yaşanan kağıt krizi büyümeye devam ediyor. Son olarak Resmi Gazete'nin baskısına son verildi, Habertürk ve Vatan gazeteleri kapandı, çok sayıda gazete de sayfa sayısını azalttı. Derinleşen sorunla ilgili Türkiye Gazeteciler Sendikası çözüm için,Hükümete ve Cumhurbaşkanı'na bir kez daha çağrıda bulundu.

Kağıt krizi çözümsüz kaldı

İtahal kağıt sıkıntısı yazılı basında krize dönüştü.

Yayımını çıkarmakta zorlanan kimi gazete sayfa sayısını düşürdü kimi de kapandı.

Derinleşen krizin faturası büyük oldu. Resmi Gazete'nin baskısına son verildi, Habertürk ve Vatan gazeteleri kapandı.

Gazeteler kapanırken dergiler de boyutunu küçülttü, yayınevleriyse kitaplara zam yaptı. 

Türkiye Gazeteciler Sendikası çözüm için, Hükümete ve Cumhurbaşkanına bir kez daha çağrıda bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kağıt kirizi #Türkiye Gazeteciler Sendikası #gazete #kağıt #kur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.