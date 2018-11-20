Gazeteler kapandı, dergiler boyutunu küçülttü, yayınevleriyse kitaplara zam yaptı. Yazılı basında aylardır yaşanan kağıt krizi büyümeye devam ediyor. Son olarak Resmi Gazete'nin baskısına son verildi, Habertürk ve Vatan gazeteleri kapandı, çok sayıda gazete de sayfa sayısını azalttı. Derinleşen sorunla ilgili Türkiye Gazeteciler Sendikası çözüm için,Hükümete ve Cumhurbaşkanı'na bir kez daha çağrıda bulundu.

İtahal kağıt sıkıntısı yazılı basında krize dönüştü.



Yayımını çıkarmakta zorlanan kimi gazete sayfa sayısını düşürdü kimi de kapandı.



Derinleşen krizin faturası büyük oldu. Resmi Gazete'nin baskısına son verildi, Habertürk ve Vatan gazeteleri kapandı.



Gazeteler kapanırken dergiler de boyutunu küçülttü, yayınevleriyse kitaplara zam yaptı.



Türkiye Gazeteciler Sendikası çözüm için, Hükümete ve Cumhurbaşkanına bir kez daha çağrıda bulundu.



ulusal.com.tr