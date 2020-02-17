Kalk Gidelim 98. bölüm izle... Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

TRT 1'de her cumartesi ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisinin 98. bölümünde; Hacı Baba’nın dahil olmasıyla sorun çözülür ve Nurhatçe köyde kalmaya devam eder. Nurhatçe’nin şartlarını kontrol etmek için köye denetçi gelecektir. Bu yüzden evi olmayan Şerif, Behice ve Nurhatçe geçici olarak Şakirlerin evine yerleşir. Şakirler de babasında kalmaya başlar.

Seyfettin’in mandırasındaki hayvanlarda salgın hastalık baş gösterir ve bütün köye yayılır, Meryem de zor durumda kalır. Bu durumdan faydalanmak isteyen Ercan ise topladığı sütleri gizlice Meryem’e satmaya çalışır. Bu sırada Hacı Baba, Ahsen’i eve getirir. Küçük gelin Ahsen evi sahiplenir ve Badegül’e bile iş yaptırmaz. Aynı zamanda baytar olan Ahsen, yaptığı karışımla salgına son verir ve herkesin gönlünü kazanır.

Mustafa Ali fabrika ortalığını hala annesinden ve Nurcan’dan gizlemektedir. Şerif’in gizemli telefon konuşmasına şahit olan Seyfettin çok sinirlenir. Hastalığı nedeniyle Hatice Ana’yı bütün bu olaylardan uzak tutmaya çalışırlar.

KALK GİDELİM 98. BÖLÜM İZLE

KALK GİDELİM 99. BÖLÜM FRAGMANI



ulusal.com.tr