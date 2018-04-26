Kanal D'nin Ana Haber'lerini bundan böyle NTV Ana Haber sunucusu Buket Aydın sunacak.

Kanal D Ana Haber sunucusu ve Haber Daire Başkanı Ahmet Hakan'la yolların ayrılacağını haberleri çıkmıştı



Hakan'ın ayrılık haberinin ardından kanalın Ana Haber'lerini kimin sunacağı merak konusu olmuştu.



Kanal D'nin Ana Haber'lerini bundan böyle NTV Ana Haber sunucusu Buket Aydın sunacak.



Aydın, yeni adresini Instagram hesabından yaptığı açıklamayla da doğruladı.



İşte, o açıklaması:

Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor. hepsine buradan toplu yanıt. Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız. Ailem olan NTV’ye bana bu güne kadar sundukları katkılar için çok teşekkür ederim. Kanal D Ana haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup etmemek dileğiyle dualarınızı bekliyorum.







Buket Aydın kimdir?

Burslu olarak girdiği "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu.Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını sunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. 2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir.



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