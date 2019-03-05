Kanal D'de her çarşamba ekranlara gelen Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı, biteceği iddiaları gündemi sarstı. Haberler aracılığıyla dizinin biteceği söylentilerine açıklama geldi. Yapımcı Birol Güven, haberlerle ilgili iddialara son noktayı koydu

Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin biteceği iddialarına son nokta koyuldu.



Yapımcı Birol Güven, sosyal medya hesabından Çocuklar Duymasın'ın biteceğine yönelik haberlerin doğru olmadığını belirtti.



"Biz bitti demeden bitmez" ifadelerini kullanan Güven, Çocuklar Duymasın'ı devam edeceğini açıkladı.



Sezon sonuna kadar her çarşamba günü Kanal D'de yayında olduklarının altını çizen yapımcı Birol Güven, "29 Mayıs Çarşamba akşamı sezon finalimizle uzun bir tatile gireceğiz. Tatil ne kadar sürer bilinmez ama 2025 yılında mutlaka yayında oluruz" bilgisini paylaştı.



