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Kanal D'de ekrana gelen Yeni Bir Ben programı veda ediyor

Kanal D'de izleyiciyle buluşan Yeni Bir Ben programı ekrana veda ediyor

Kanal D'de ekrana gelen Yeni Bir Ben programı veda ediyor

Kanal D'de yayınlanan, Şebnem Dönmez, Raşit Bağzıbağlı ve Tuvana Büyükçınar'ın jürisinde yer aldığı Yeni Bir Ben programı, ekrana veda ediyor.

Değişime ihtiyaç duyan 5 kadının hem öyküsünü hem de yaşadığı değişimi ekrana taşıyan Yeni Bir Ben, yarın yayınlanacak olan final bölümüyle, ekranlara veda ecek.

Raşit Bağzıbağlı, final haberini Instagram hesabında böyle duyurdu:

Tatlı anılarlar 60. Bölümde bu hafta veda ediyoruz. Herkes farklı yorumlar illaki yapacaktır. Saygı duyuyorum. Benim ekranda olgunluk dönemim olarak adlandırdığım bir program oldu @yeni1benkanald Başta Dilek Dağcıoğlu ve Ebru Kip’e. Sonrasında da tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sevgi ile kalın 

Etiketler; #kanal d
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