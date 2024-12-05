Kanal D eleştirilerin odağındaki diziyi kaldırıyor!

Son bölüme dair detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, dizi takipçileri merakla finalin nasıl şekilleneceğini bekliyor. Yapımcılar, izleyicilere unutulmaz bir veda bölümü sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Süreç Film’in yapımını üstlendiği ve geçen yaz pazartesi akşamları yayımlanmaya başlayan, yeni yayın döneminde ise cumartesi akşamlarına alınan Yalan dizisi, ekran macerasını sonlandırıyor. Kanal D’de yayınlanan ve Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi önemli isimleri bir araya getiren dizi, 30. bölümde final yapacak. Sevilen dizinin yönetmenliğini ise başarılı yazar ve yönetmen Ersoy Güler üstleniyor.