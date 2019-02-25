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Kanal D Gelinim Mutfakta programında günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 25 Şubat 2019 Pazartesi puan durumu

Çeyrek altın ödüllü Gelinim Mutfakta programının 25 Şubat 2019 Pazartesi günkü birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta'ya 50. Hafta Sevim Bahadır ve gelini Gizem Bahadır katıldı. Kanal D Gelinim Mutfakta programında günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte 25 Şubat 2019 Pazartesi puan durumu

Kanal D Gelinim Mutfakta programında günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 25 Şubat 2019 Pazartesi puan durumu

Gelinim Mutfakta 25 Şubat Pazartesi günü 246. Bölümüyle ekranlardaydı. Haftanın ilk gününde; yarışmaya yeni katılan gelin, kaynanasının otoriter duruşundan şikayetçi oldu. Ezgi, Reyhan Hanımın yaptığı resmi tekrar attı. Gülcan ve kaynanası Besime Hanım arasındaki gerilim ise hem ekran karşısındakileri hem de stüdyodakileri şaşırttı. Tartışmalarla geçen gün değerlendirmesi sonunda gelinlerden biri çeyrek altın kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Şubat 2019'da yayınlanan 246. Bölümünde Besime-Gülcan, Sevim-Gizem, Reyhan-Ezgi, Nergis ve Filiz çiftleri " sebzeli köfte şiş ve zerdeçallı bademli pilav " tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puan toplayan Ezgi sonuncu oldu, Ezgi’yi 9 puanla Nergis takip etti. 14 puan toplayan Gizem, çeyrek altını kazandı. Gülcan 13 puanla gün ikincisi oldu.

Etiketler; #kanal d #gelinim mutfakta #gün birincisi #puan durumu
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