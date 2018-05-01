Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Ana Haber Sunucusu Ahmet Hakan, bu akşam son kez Kanal D Haber'i sundu.
Ahmet Hakan, Ana Haber sunuculuğu görevine Buket Aydın'a, haber merkezini de Ramazan Kurnaz'a devretti.
Medyatava'da yer alan habere göre, Ahmet Hakan'ın ardından Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar da, bugün görevinden ayrıldı.
Süleyman Sarılar ve Ahmet Hakan, mesai arkadaşlarına böyle veda ettiler;
Ahmet Hakan, bu akşam son kez yayına çıktı
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Yayın Grubu'na satılmasının ardından Kanal D'de hareketli günler yaşanmıştı.
Bu süreçte Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan görevinden ayrılmıştı. Hakan, bu akşam son kez yayına çıktı.
Ahmet Hakan, veda konuşmasında; '16 Ocak 2017'de Kanal D haberde başlayan yolcuğumuz burada noktalanıyor. Kanal D ekranlarında son kez birlikte olduk bu akşam. Hepinize çok teşekkürler ve iyi akşamlar' dedi.
Ahmet Hakan, 16 Ocak 2017'de Serdar Cebe'nin yerine Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlamıştı.
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