Kanal D yönetimi Buket Aydın'ın görevinden alındığı haberlerini yalanladı

2018 yılı Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber bültenini sunan Buket Aydın'ın bu görevden alındığı iddia edildi.



Medyaradar'ın haberine göre, Aydın, bundan sonra sadece CNN Türk'te yayınlanan '40' programını sunmaya devam edecek.



Buket Aydın’ın yerine ise Ahmet Hakan’ın getirileceği konuşuluyor.



Aydın, seçimden önce konuk aldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına gülerek yanıt vermiş, bu tavrı tepki çekmişti.



KANAL D'DEN YALANLAMA

Kanal D yaptığı açıklamayla, Buket Aydın'ın kovulduğu haberlerini yalanladı.



Kanal D'den yapılan açıklama şöyle:



Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur.