banner1005
Hakkari'de 5 terörist öldürüldü
Hakkari'de 5 terörist öldürüldü
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
AA'nın ofisinin olduğu bina vuruldu! İşte o anlar
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Kanal D'den Buket Aydın açıklaması

Kanal D yönetimi Buket Aydın'ın görevinden alındığı haberlerini yalanladı

Kanal D'den Buket Aydın açıklaması

2018 yılı Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber bültenini sunan Buket Aydın'ın bu görevden alındığı iddia edildi. 

Medyaradar'ın haberine göre, Aydın, bundan sonra sadece CNN Türk'te yayınlanan '40' programını sunmaya devam edecek.

Buket Aydın’ın yerine ise Ahmet Hakan’ın getirileceği konuşuluyor.

Aydın, seçimden önce konuk aldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına gülerek yanıt vermiş, bu tavrı tepki çekmişti.

KANAL D'DEN YALANLAMA
Kanal D yaptığı açıklamayla, Buket Aydın'ın kovulduğu haberlerini yalanladı.

Kanal D'den yapılan açıklama şöyle:

Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur.

Etiketler; #kanal d #buket aydın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.