Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın, Twitter hesabından açıklama yaptı. Aydın, "Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Aydın bir de ana haber tanıtım videosunu paylaştı. Aydın'ın paylaşımını Kanal D de retwit yaptı. Aydın ise bu paylaşımı sabitledi

Kanal D'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın, Twitter hesabından açıklama yaptı.



Aydın, "Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.



Aydın bir de ana haber tanıtım videosunu paylaştı.



Aydın'ın paylaşımını Kanal D de retwit yaptı. Aydın ise bu paylaşımı sabitledi.



NE OLMUŞTU



Kanal D Ana Haber Başkanı ve Sunucusu Buket Aydın'ın kovulduğu iddia edilmişti.



Yapılan açıklamada Aydın'ın görevinden alındığı iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilmişti. Buket Aydın'ın görevine devam ettiği açıklanmıştı.



ulusal.com.tr



