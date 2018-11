Kanal D ekranlarında iddialı oyuncu kadrosu ile Muhteşem İkili dizisi başladı. Polisiye bir maceradan oluşan Muhteşem İkili'yi oyuncular İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin canlandırıyor. Muhteşem İkili, Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Kanal D’nin TMC imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiğini "Muhteşem İkili" dizisi başladı. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel’in paylaştığı; Engin Şenkan, Zafer Algöz ve Eren Hacısalihoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğunda oturduğu "Muhteşem İkili"nin 1 Kasım’da yayınlanan ilk bölümünde karakterler ve dizinin konusunda dair detaylar belli oluyor.



İşte dizinin konusu ve oyuncuları hakkında ilk bilgiler.



Dizinin konusu

Uyuşturucu operasyonu iki kafadarı birleştiriyor!

Barca ve MKC, kendi bölgelerinin başarılı komiserleridir. Suçla savaşlarında gözü pek davranan ikili, bu sefer beraber operasyon yapmak üzere görevlendirilirler. Fakat, bir sorun vardır: Barca ve MKC hiç anlaşamazlar. Çünkü iki kafadar, polis akademisinden beri bir rekabetin içindedirler. Kişisel meseleleri de anlaşmazlıklarına cevap niteliğindedir. Sonuç olarak, müdürlük tarafından bir operasyon için görevlendirilirler.



Uyuşturucu çetesi patronu Demiray Hazan ile ikilimizin ortak sorunları vardır. Anadolu Yakasında ve Avrupa Yakasındaki operasyonlar yüzünden işleri aksamaktadır. Bu sefer işin ciddiyeti büyüktür. Demiray Hazan, kartelin bilinmeyen yüzüdür. Gizliliği sayesinde deşifre olmadan işlerini yürütmeyi başarır. Barca ve MKC'nin, bu başarılı duruma çomak sokmaları ile Demiray Hazan, hedef tahtasına ikilimizi ve ailelerini koyar. Hem kendilerini, hem de ailelerini bekleyen tehlikelerin boyutları büyüktür. Barca ve MKC'nin, bu sorunlara -eski çekişmelerini bir kenara koyarak- ortak bir müdahalede bulunmaları gerekir...



Anadolu’da Barca…

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca (İbrahim Çelikkol), Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisidir. Yakışıklı ama dış görünüşünü önemsemeyen biri olan Barca, geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş; ancak, katil bulunamamıştır. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi olmayan Barca’nın hayattaki en büyük amacı ise karısının intikamını almaktır.



Avrupa’da MKC...

Mustafa Kerim Can MKC (Kerem Bürsin) olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor; ama, bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmemektedir. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlüdür, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam olan MKC, boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık ve oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlıdır.



İşte dizinin kadrosu

İbrahim Çelikkol - Mert Barca

Mert Barca ya da emniyette tanındığı ismi ile Barca, Anadolu Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Oldukça yakışıklı ama bir o kadar da dış görünüşünü önemsemeyen bir adam. Geçmişte ona düzenlenen bir suikastta karısını ve doğmamış bebeğini kaybetmiş. Karısının ve çocuğunun katili bulunmamış. Organize şubeden emekli babası dışında kimsesi yok. İşi ve karısının intikamı her şeyi.



Kerem Bürsin- Mustafa Kerim Can

Mustafa Kerim Can, MKC olarak tanınan, Avrupa Yakası Organize Şube’nin en iyi polisi. Zenginliği ile tanınıyor ama bu zenginliğinin nerden geldiğini kimse bilmiyor. Huysuzluğu ve söylenmesi ile ünlü, bir de gözü karardığında delice bir güce kavuşmasıyla. Şıklığına önem veren, bakımlı bir adam. Her şeyi de kendisi kadar ciddiye alıyor. Boşandığı eski karısı Yağmur’a hala aşık. Oğlu Mehmet Kaan Can’a çok bağlı.





Özge Gürel - Nilüfer

Nilüfer, MKC’nin kız kardeşi. Tam bir özgür ruh. MKC ile başa çıkabilen tek, ona laf yetiştirebilen son kişi. Güçlü, akıllı, güzel ve çekici bir kadın. Kendi işinin başında. Abisine eyvallahı yok. Küçük yaşta annesi ve babası boşanınca annesiyle yaşadığı için onun huylarına sahip. Annesi gibi bir İstanbul kızı. Baba eksikliğini ise her zaman içinde taşımış.



Öykü Karayel- Yağmur

MKC’nin eski karısı, oğlu Mehmet Kaan’ın annesi. Başarılı bir avukat. İnatçı, başarı azmi olan bir kadın. MKC nin aşırı kontrolcülüğüne boyun eğecek bir karakter değil. O yüzden boşanmışlar. İçten içe hala MKC‘yi sevse de MKC değişmediği sürece onu hayatına kabul etmeye niyeti yok.



Engin Şenkan - Feridun Barca

Mert Barca’nın emekli emniyet amiri babası. Polislik yılları başarılı operasyonlarla geçmiş bir eski kurt. Oğlu için endişeli. Organize şubede çalışmanın ne demek olduğunu biliyor. Barca içini açsa, oğlunun yanında olmak istiyor ama mesafeli bir ilişkileri var.



Zafer Algöz-Yüksel Amir

Yüksel, Barca ve MKC’nin bağlı olduğu organize şubenin amiri. Çok komik olmasının yanı sıra yeri geldiğinde de çok ciddi bir insan. Bütün organize şubeyi kontrol eden Yüksel, konu MKC ve Barca’ya geldiğinde tansiyon aletini yakınında tutmak ister. Buna rağmen onlardan ayrı kalamaz çünkü onları iyi tanıdığı için onlardan nasıl faydalanacağını en iyi o bilir. Yüksel, Barca ve MKC’nin zayıf noktalarının da farkında, güçlü yanlarının da.