Deniz Adalı yazdı

Sosyal medya üzerinde başladı önce. Yeni açıklamalarla da iyice alevlendi. İki gündür en çok tartışılanlar arasında. Bir spiker diğerine ben daha” tarafsızım, sen karalıyorsun” diyor . Diğeri de “habercilikte rezillik” paylaşımları yapıyor. Kanal D ve FOX arasındaki tanzim satış haberinde “kesme” kavgasından bahsediyorum. Kavgayı başlatan, Kanal D’nin Antalya’daki çiftçilerle yaptığı tanzim satış röportajı... Haber yayınlandı. Hem de “üretici tanzim’den mennun” başlığıyla. Şaşırdık mı? Hayır tabii.



NE BEKLİYORDUK Kİ KANAL D’DEN

Ne bekliyorduk ki Kanal D’den. Türk tarımını ayağa kaldıracak çözüm olan üretim vurgusunu mu? Çiftçi desteklensin, mazot ucuzlasın demesini mi? Türkiye serbest piyasa ve ithalat denkleminde boğuluyor. 1950’de dahil olduğumuz Atlantik ittifakı küresel şirketler eliyle önce bağımsızlığımızı şimdi de soframızı elimizden alıyor demesini mi ya da. Düşünün; Kanal D, Türkiye’nin kurtuluş reçetesini açıklıyoruz, Atlantik ittifakına karşı Avrasya’da başı dik ve üreten bir Türkiye mi diyecekti. Der mi, hayır. Söylese şaşarız. FOX spikerine ne demeli . O da bir süre önce rezillik dediği bu röportajı kullanmış. Üstelik aynı sözleri… Bunu söyleyen de Kanal D spikeri. Ama bir farkı da var FOX’un . Haberde ve sunarken üretim vurgusu da yapıyor zahmet edip ... E “muhalif “ tabii… Demese her gün büyük bir hayranlıkla “özgür” , “bağımsız” gazeteci diye onu seyredenleri nasıl avutacak. Üretim nasıl yapılacak peki ? Onu söylüyor mu? Hayır. Peki, FOX şunu der mi? Amerikan emperyalizmi, Türkiye’nin de dahil olduğu Asya’yı onlarca yıldır sömürüyor, buna karşı son dönemde Avrasya ülkeleri başı dik politikalar üretiyor. Yeni bir dünya kuruluyor ve Atatürk Türkiye’si de bu cephede yerini alacak. Kağıttan kaplan Amerika yeniliyor, der mi ? Şaşırmayın! Demez tabii… Çünkü o da Amerikalı küresel bir şirketin eseri. Şirketin sahibi de Rupert Murdoch.



BOYALI CAMDA BOTOKSLU ÖZGÜRLÜK

Hafta içi her akşam çıkıyor ikisi de karşımıza. Bizim değil tabii. Onu “bağımsız” ve “tarafsız” diye izleyenlerin. Kimisi reyting rekorları da kırıyor. FOX, AKP karşıtı yüzde 50’ye talip reyting için. Reyting için her şeyi de yapıyor. Hükümete “çatıyor”, muhalefete “ayar” veriyor. “Tarafsız” ve “bağımsız” çünkü… Muhalefete ayar veriyor ama Erdoğan düşmanı muhalefet ne zaman FOX’a çıksa, ağız kulaklarda. Röportaj değil, futbol maçı sanki. Spikerden orta, muhalefetten gol! Ama sisteme, ABD’ye, İsrail’e söz söylemek yok. Sakın ha! Ama Rusya, İran, Suriye ve Çin diktatör… Kanal D de hükümetin sağladığı kredi ile medya patronu olan Demirören’in kuruluşu. Ama spikere sorsan tarafsız ve bağımsız… Ve hatta bazen hükümet karşıtı haberler yaparak onları zor durumda bile bırakıyorlar. Tabii yerseniz. Biz yemiyoruz. Son derece şık takımlar, yüzlerce binlerce liralık elbiseler, makyajlar botokslar. “Özgürlük” böyle bir şey yani… Ne kadar ışıltılı ve şık olursan o kadar etkilersin seyirciyi. Botoks ile şişen dudaktan arada bir cama bakıp, gazetecilik ilke ve değerleri, haberde açık çıkarsa da sık sık tarafsızlık ve bağımsızlık dedin mi, olay bitmiştir. Gelsin reytingler, gitsin kırışıklıklar. Yaşasın botoks! Çiftçi mi? Aman boş ver... E anlıyor ama halinden. Bize öyle diyorlar. İnandınız mı? Aldıkları maaşları bilmiyorsanız inanın. Lüks içinde yaşayan insan; sizin gibi her ay kira ödemek için borç arayanın ya da pahalı diye 1 kilo yerine kiloyu yarıya düşürenin, parası yok diye kilometrelerce yol yürüyenin veya sırf ucuz diye 2 saat sıra bekleyerek 3 kilo domates alanları nasıl anlasın. Gördüğünüz üzüldüğünü sandığınız iyi bir oyuncu. Emin olun sizi anlamıyorlar. Tok açın halinden anlar mı?



BİZİ BİZ ANLARIZ

Eee o kadar anlattın. Ne demek istiyorsun diyebilirsiniz. Derdim şu. Biz sizin gibiyiz, sizdeniz, sizin için çalışıyoruz, üretiyoruz. Türk Milleti bağımsız, başı dik ve bolluk içinde yaşasın diye çabalıyoruz. Eee siz de camdan sesleniyorsunuz, doğru olduğunu nasıl anlayacağız diyebilirsiniz. Yanıtım şu; biz o ekranlara onlarla yarışmak için makyajlı (en ucuz olanından), size saygımızdan ceketli ve kravatlı (aynı ceketi 3-4 kişi ile paylaşarak) çoğu kez ikinci bir otobüse para vermemek için yürüyerek ve her ay kiramızı düşünerek çıkıyoruz. Mutlu muyuz? Elbette. Biz reyting için değil, Türk milleti için varız. İnanıyoruz, kazanacağız. Her akşam dediğimiz gibi “Türkiye gemisinde, yeni dünya rotasında buluşmak üzere” bekliyoruz. Kanal D’yi ve FOX’u bırak Ulusal Kanal’a bak.





