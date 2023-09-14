Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun'dan flaş gelişme!

"GÜLÜMSEYEREK UĞURLAMAYI SEÇTİM"

Ünlü oyuncu videoda, "Hastalık ve sağlık biz insanlar için hiç bir şeyin kalıcı olmadığı bu dünyada kanserde vücudumda bir misafirdi. Onu güzel ağırlamayı ve sonrasında gülümseyerek uğurlamayı seçtim. Bilirsiniz sertlik sertliği doğurur, siz ne verirseniz hayatta size aynı şekil karşılık verir" dedi.