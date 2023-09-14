Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun'dan flaş gelişme!
Geçtiğimiz günlerde meme kanseri olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Ayçin Tuyun hayranlarını üzmüştü. Bugün ameliyat olan Tuyun'un sağlık durumu ile ilgili gelişmeler yaşandı. İşte oyuncu Ayçin Tuyun'un sağlık durumu...
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Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun geçtiğimiz günlerde meme kanserine yakalandığını sevenlerine duyurmuştu. Bugün ise ünlü oyuncu bir ameliyat geçirdi
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Ameliyatından sonra sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
"GÜLÜMSEYEREK UĞURLAMAYI SEÇTİM"
Ünlü oyuncu videoda, "Hastalık ve sağlık biz insanlar için hiç bir şeyin kalıcı olmadığı bu dünyada kanserde vücudumda bir misafirdi. Onu güzel ağırlamayı ve sonrasında gülümseyerek uğurlamayı seçtim. Bilirsiniz sertlik sertliği doğurur, siz ne verirseniz hayatta size aynı şekil karşılık verir" dedi.