Kanserle Savaşan Carla Bruni Yaşadıklarını Anlattı! İşte Carla Bruni'nin Kanserle Mücadelesi!

Dünyaca ünlü Fransız model ve şarkıcı Carla Bruni 4 yıl önce kendisine konulan meme kanseri ile hala mücadele ediyor. Carla Bruni tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte kanser tedavisi gören ünlü güzelin sağlık durumu...

Kanserle Savaşan Carla Bruni Yaşadıklarını Anlattı! İşte Carla Bruni'nin Kanserle Mücadelesi!

Fransa'nın eski first lady'si ve Nicholas Sarkozy ile evli olan Carla Bruni, yaklaşık 4 yıl önce meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. 55 yaşındaki ünlü model sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Kanserle Savaşan Carla Bruni Yaşadıklarını Anlattı! İşte Carla Bruni'nin Kanserle Mücadelesi! - Resim : 1

"AMELİYAT OLDUM, RADYOTERAPİ GÖRDÜM"

Sosyal medya üzerinden kanserle mücadele eden herkese destekte bulunduğunu ve bu konuda farkındalık yaratmak için çabaladığını söyleyen ünlü model Bruni, "Dört yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat, radyoterapi, hormon terapisi... Tüm tedavi süreçlerini yaşadım" ifadelerini kullandı.

Kanserle Savaşan Carla Bruni Yaşadıklarını Anlattı! İşte Carla Bruni'nin Kanserle Mücadelesi! - Resim : 2

"KANSER ÇOK AGRESİF DEĞİLDİ"

"Şanslıydım. Kanser çok agresif değildi" diyen Carla Bruni, her yıl mamografi çektirdiğini ve kontrollerini aksatmadığını belirtti.

Kanserle Savaşan Carla Bruni Yaşadıklarını Anlattı! İşte Carla Bruni'nin Kanserle Mücadelesi! - Resim : 3

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