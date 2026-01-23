Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için uygun donör bulundu

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi. Uzun süredir karaciğer nakli bekleyen Özkan için uygun donör bulunduğu açıklandı.

50 yaşındaki oyuncu, 12 Ocak’ta hastaneye kaldırılmış, durumunun ağırlaşması üzerine yeniden tedavi altına alınmıştı. Yaşanan süreçte çok sayıda isim, Özkan için acil donör çağrısında bulunmuştu.

Gelişmeyi, oyuncunun kardeşi Umut Özkan duyurdu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Umut Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreciyle ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibariyle yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte süreci dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu süre zarfında içtenlikleri ve destekleriyle ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz.”

Ufuk Özkan'a bir zamanlar birlikte çalıştığı Salih Kıvırcık donör oldu.