Kardelenler 6. bölüm canlı ve reklamsız izle: Kardelenler 6.bölüm'de neler olacak?

Raci'nin boşanma tebligatını almasının ardından yaşananlar, Koraylar ve Hicranlar arasındaki ilişkileri derinden sarsıyor. Aşk, ailevi gerilim ve sürprizlerle dolu gelişmeler Gündoğan Koleji ve Korkmaz ailesinin hayatını tehdit ediyor. Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kardelenler 6. bölüm canlı ve reklamsız izle: Kardelenler 6.bölüm'de neler olacak?
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Eline ulaşan boşanma tebligatının şokunu yaşayan Raci, soluğu Korayların villasında alırken, Hicranlar ise Feritlerin gidişiyle yapacaklarını bilmez haldedirler. Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasındaki gerilim, gün geçtikçe artmaya devam eder. Cankat, Şeyda'nın dikkatini çekebilmek için büyük bir mücadele verir. Raci ile Gülcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Koray'la iş yapmak üzere evlerine gelen ortakları, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar. Asiye'nin doğum gününü kutlamak için kebapçıda bir araya gelen Korkmaz ailesi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

İşte, Uzak Şehir son bölüm izleme bilgileri...

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