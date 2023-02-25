Kardeşlerim 79. bölüm full izle
ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. İşte Kardeşlerim yeni bölüm izleme linki...
ATV ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi bu akşam da izleyiciler ile buluşuyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle, Kardeşlerim yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Kardeşlerim dizisi yeni bölüm izleme linki...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir. Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur. Gerçek kardeşlik paylaşılan acıdan başlar...
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).