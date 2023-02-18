Kardeşlerim 80. bölüm fragmanı

Akif, Ömer'i söylediklerine inandırmayı başarırken, Asiye'nin evden kovduğu Ömer çok üzgün ve çaresiz bir haldedir. Hayalleri yıkılan Şengül, kendisine sinsi hamleler yapmaya devam eden Gönül'le yeniden karşı karşıya gelirken; Tolga ve Oğulcan da, Zehra'nın zorla evlendirilmesine engel olacak bir çözüm bulmaya çalışmaktadır.