Kardeşlerim 80. bölüm full izle

YENİ BÖLÜM KONUSU

Akif kazayı lehine çevirmek istiyor! "Gerçek kardeşlik paylaşılan acıda başlar." Yaptığı kazada yaralanan Akif, hızla hastaneye kaldırılırken, Şevval de başından ayrılmaz. Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar. Zehra, abisi Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı son hamle, tüm Eren ailesini şoke eder.











