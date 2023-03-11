Kardeşlerim 82. bölüm fragmanı

KARDEŞLERİM 81. BÖLÜM ÖZETİ

"Hayat bize yeşil ışık yakmadı ama biz de hiç kırmızı ışıkta durmadık!" Eren ailesi, çaresiz bir halde yuvalarını terk edip, başlarını sokacak bir yer aramak durumunda kalırken, Ayla'nın yaptığı vicdansızlıktan geri dönmeye hiç niyeti yoktur.Akif, kendini Nebahat'e affettirmek için çabalarken, evsiz kalan Ömerler, para kazanabilmek için tüm dostlarıyla birlikte yepyeni bir işe girişirler. Ailesinin yaşadıklarına bir çözüm bulamamanın çaresizliği içinde iyice ezilen Orhan ise, tüm ailesini şoke edecek bir karar almak durumunda kalır.