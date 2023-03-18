Kardeşlerim 82. bölüm
ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi bu akşam yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. İşte Kardeşlerim yeni bölüm izleme linki...
ATV ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi bu akşam da izleyiciler ile buluşuyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle, Kardeşlerim yeni bölüm ve fragmanı izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Kardeşlerim dizisi yeni bölüm izleme linki...
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamı ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünde; Ataman Koleji'nde yaşanan yeni dönem heyecanı, okula gelen yeni öğrencilerle beraber daha da artıyor.
KARDEŞLERİM 82. BÖLÜM ÖZETİ
"Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?" Orhan'ın Gönül'le yan yana olması şokunu yaşayan Şengül, hızla harekete geçerken,Nebahat ve Doruk'un arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Asiye ve Zehra yeni bir işte, birlikte çalışmaya başlar. Gönül, hırsını alamadığı Şengül'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder.Akif, Suzan'la boşanmamak için her yolu denerken, Orhan ve Şengül'ün herkesi mutluluğa boğan sevindirici kararı, Gönül'ün gözünü iyice döndürür.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).