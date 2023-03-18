Kardeşlerim 82. bölüm

KARDEŞLERİM 82. BÖLÜM ÖZETİ

"Bu hayatta hep mutlu olursan, hayal edecek başka neyin kalır?" Orhan'ın Gönül'le yan yana olması şokunu yaşayan Şengül, hızla harekete geçerken,Nebahat ve Doruk'un arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Asiye ve Zehra yeni bir işte, birlikte çalışmaya başlar. Gönül, hırsını alamadığı Şengül'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder.Akif, Suzan'la boşanmamak için her yolu denerken, Orhan ve Şengül'ün herkesi mutluluğa boğan sevindirici kararı, Gönül'ün gözünü iyice döndürür.